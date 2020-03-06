***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.03.2020 10:08
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.03.2020
ALIM
750,00 3.480,00
05.03.2020
SATIM
250,00
1.200,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824839
BIST
10:25111.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -449,52
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
111.103
10:256,1008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0851
10:256,8534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0157
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8333
10:25327,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,76
|Açılış
|: 327,24
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|5.559.603
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|2.566.967
|% 14,94
|
|ARMDA
|20,90
|18.197
|% 7,73
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|NATEN
|19,95
|32.734.486
|% 7,03
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PENGD
|4,14
|3.898.466
|% -6,12
|
|AYCES
|10,17
|157.376
|% -4,86
|
|ALYAG
|0,72
|33.482
|% -4,00
|
|DARDL
|5,24
|115.448
|% -3,85
|
|THYAO
|11,58
|246.376.880
|% -1,11
|
|EREGL
|9,01
|161.794.873
|% 2,97
|
|ASELS
|30,00
|128.247.313
|% -0,92
|
|GARAN
|10,21
|87.729.516
|% -0,87
|
|ODAS
|2,12
|66.904.818
|% -0,93
|
|ODAS
|2,12
|66.904.818
|% -0,93
|
|YKBNK
|2,48
|59.688.619
|% -1,98
|
|KARSN
|1,90
|45.386.904
|% -0,52
|
|THYAO
|11,58
|246.376.880
|% -1,11
|
|EREGL
|9,01
|161.794.873
|% 2,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8782
|7,9177
|% -0,29
|
|Frank
|6,4235
|6,4622
|% -0,20
|
|Riyal
|1,6184
|1,6265
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-4,09
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,29
|17,31
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,59
|49,59
|-0,40
|