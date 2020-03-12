***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.03.2020 14:42
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
11.03.2020
ALIM
2.000,00 6.760,00
11.03.2020
SATIM
2.537,00
8.521,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827453
BIST
15:3095.917
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -5.049,25
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:306,2581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0478
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:307,0465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0659
En Düşük
6,9909
15:30324,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,33
|Açılış
|: 324,32
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
324,18
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.153.544
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|130.744.892
|% 19,96
|
|SELEC
|8,85
|142.563.324
|% 19,92
|
|DEVA
|11,92
|209.434.835
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.160.886
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|165.539.843
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.055.570
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|19.949.566
|% -19,99
|
|RYSAS
|4,56
|42.255.983
|% -19,86
|
|IHEVA
|2,55
|6.513.877
|% -19,81
|
|ASELS
|25,08
|644.955.209
|% -4,13
|
|THYAO
|8,85
|447.181.858
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|276.923.864
|% 19,80
|
|GARAN
|8,94
|264.057.898
|% -6,68
|
|MGROS
|21,04
|237.837.788
|% -8,44
|
|IHLGM
|0,97
|137.829.083
|% -13,39
|
|ODAS
|1,38
|155.335.153
|% -14,29
|
|KARSN
|1,39
|110.078.290
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,16
|90.247.326
|% -6,45
|
|CEMAS
|0,78
|62.471.442
|% -15,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8931
|7,9326
|% -0,58
|
|Frank
|6,6221
|6,6620
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6610
|1,6694
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.614
|-21,32
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.160
|2.193
|-30,00
|
|Tam
|2.159
|2.214
|-20,37
|
|Yarım
|1.043
|1.071
|-9,85
|
|Çeyrek
|523
|535
|-4,92
|
|Gümüş.Ons
|16,21
|16,24
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|-0,05
|
|B. Petrol
|33,74
|33,74
|-2,05
|
Seans Raporu
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