***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.03.2020 10:48
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
12.03.2020
ALIM
787,00 2.398,68
12.03.2020
SATIM
267,00
806,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829134
BIST
11:1791.326
En Yüksek
|Değişim
|: -4,48%
|| -4.279,66
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
11:176,3685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0390
|Açılış
|: 6,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3685
En Düşük
6,2780
11:177,1359
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1029
|Açılış
|: 7,1110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1400
En Düşük
6,9931
11:17313,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,47
|Açılış
|: 313,86
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|3.777.516
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|VKING
|3,80
|1.950.834
|% 6,44
|
|RTALB
|2,87
|24.817.849
|% 5,13
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|KSTUR
|20,42
|41
|% -9,96
|
|ASELS
|23,98
|210.247.867
|% -5,81
|
|THYAO
|8,68
|164.134.301
|% -5,03
|
|GARAN
|8,49
|132.752.361
|% -5,77
|
|ECILC
|4,06
|71.656.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|57.023.432
|% -3,62
|
|IHLGM
|0,91
|32.957.643
|% -4,21
|
|ODAS
|1,31
|47.282.368
|% -5,07
|
|YKBNK
|2,13
|57.023.432
|% -3,62
|
|GSRAY
|1,84
|47.844.727
|% -9,80
|
|KRDMD
|1,97
|45.274.794
|% -4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8379
|7,8772
|% 1,16
|
|Frank
|6,7158
|6,7563
|% 1,35
|
|Riyal
|1,6906
|1,6991
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.535
|1.536
|5,76
|
|Altın Gr.
|313
|313
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,11
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|32,01
|32,01
|-1,84
|
Seans Raporu
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11:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, KCHOL, PGSUS
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TTKOM, DOHOL
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11:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4009, 33 kaybederek (% -4.41 ) 86, 971
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11:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK
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11:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAFKR, ISBIR, SEYKM, HALKS, BALAT, MEGAP, SERVE, YBTAS, UZERB, AKBNK