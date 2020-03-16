***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.03.2020 11:40
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.03.2020
ALIM
966,00 2.854,53
13.03.2020
SATIM
1.569,00
4.648,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829182
BIST
12:1389.894
En Yüksek
|Değişim
|: -5,97%
|| -5.710,98
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:136,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3771
En Düşük
6,2780
12:137,1518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1188
|Açılış
|: 7,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:13315,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 3,67
|Açılış
|: 315,06
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|7.756.902
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|37.024.352
|% 6,23
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|1.989.399
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.298.738
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ASELS
|23,62
|285.356.021
|% -7,23
|
|THYAO
|8,53
|235.754.612
|% -6,67
|
|GARAN
|8,37
|216.638.087
|% -7,10
|
|ECILC
|3,88
|112.153.551
|% -4,43
|
|YKBNK
|2,10
|74.982.789
|% -4,98
|
|IHLGM
|0,88
|44.652.120
|% -7,37
|
|ODAS
|1,28
|62.497.517
|% -7,25
|
|EKGYO
|1,15
|45.082.785
|% -4,17
|
|KRDMD
|1,94
|71.664.001
|% -5,83
|
|YKBNK
|2,10
|74.982.789
|% -4,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8424
|7,8817
|% 1,22
|
|Frank
|6,7550
|6,7957
|% 1,94
|
|Riyal
|1,6930
|1,7014
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.536
|1.537
|6,63
|
|Altın Gr.
|316
|316
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.093
|2.147
|23,42
|
|Yarım
|1.012
|1.039
|11,33
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|13,75
|13,78
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|2,83
|2,84
|-0,17
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-2,44
|