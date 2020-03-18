***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.03.2020 16:09
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.03.2020
ALIM
623,00 1.731,90
16.03.2020
SATIM
247,00
701,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830395
BIST
17:2186.334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -443,75
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
17:216,4721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0735
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4742
En Düşük
6,3873
17:217,0535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
17:21313,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,08
|Açılış
|: 313,45
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.351.273
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.386.924
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.615.793
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|569.839
|% 9,94
|
|ADNAC
|1,88
|2.245.611
|% 9,94
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.427.378
|% -9,96
|
|SRVGY
|7,33
|744.697
|% -9,95
|
|THYAO
|8,13
|956.748.028
|% 1,88
|
|ASELS
|22,20
|701.572.073
|% 1,00
|
|GARAN
|8,32
|592.511.033
|% -0,83
|
|ISCTR
|5,12
|356.228.880
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,03
|270.978.917
|% -0,98
|
|YKBNK
|2,03
|270.978.917
|% -0,98
|
|THYAO
|8,13
|956.748.028
|% 1,88
|
|ODAS
|1,23
|135.113.596
|% 4,24
|
|TSPOR
|2,44
|251.120.207
|% -9,63
|
|IHLGM
|0,80
|64.358.907
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6199
|7,6581
|% -0,88
|
|Frank
|6,6593
|6,6994
|% 0,45
|
|Riyal
|1,7178
|1,7264
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|-19,25
|
|Altın Gr.
|315
|315
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,22
|12,27
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,08
|27,08
|-1,65
|