***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.03.2020 16:10
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.03.2020
ALIM
500,00 1.250,00
17.03.2020
SATIM
756,00
1.917,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830398
BIST
16:4886.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -363,02
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
16:486,4646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0660
|Açılış
|: 6,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4737
En Düşük
6,3873
16:487,0625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
16:48312,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,24
|Açılış
|: 312,48
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.487.679
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.386.715
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|11.071.749
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.245.434
|% 9,94
|
|AYCES
|5,86
|556.209
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|233.334.823
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|6.268.452
|% -9,96
|
|THYAO
|8,05
|876.810.633
|% 0,88
|
|ASELS
|22,04
|640.118.937
|% 0,27
|
|GARAN
|8,27
|530.879.437
|% -1,43
|
|ISCTR
|5,06
|341.738.799
|% -2,50
|
|YKBNK
|2,00
|242.385.177
|% -2,44
|
|YKBNK
|2,00
|242.385.177
|% -2,44
|
|THYAO
|8,05
|876.810.633
|% 0,88
|
|ODAS
|1,21
|118.174.358
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,43
|233.334.823
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|59.052.101
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5798
|7,6179
|% -1,40
|
|Frank
|6,6513
|6,6913
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7150
|1,7236
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|-18,86
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.113
|-4,00
|
|Tam
|2.076
|2.129
|0,65
|
|Yarım
|1.003
|1.030
|0,32
|
|Çeyrek
|503
|515
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|12,22
|12,25
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|-0,07
|
|B. Petrol
|26,80
|26,80
|-1,93
|