***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.03.2020 17:55
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18.03.2020
ALIM
1.500,00 3.995,00
18.03.2020
SATIM
1.750,00
4.730,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831112
BIST
17:4885.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 348,79
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:486,5353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:487,0165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:48314,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 4,59
|Açılış
|: 314,62
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|8,69
|19.680.053
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.574
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|6.684.881
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.215.612
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|657.133
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|229.901.690
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|BIMAS
|49,90
|167.891.864
|% -4,41
|
|ISYAT
|2,86
|162.384.540
|% -4,03
|
|VKGYO
|1,85
|18.196.071
|% -3,65
|
|GARAN
|7,45
|837.036.840
|% -1,72
|
|THYAO
|7,96
|525.947.924
|% 0,25
|
|ASELS
|21,18
|425.566.642
|% 0,38
|
|ECILC
|3,32
|257.581.137
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,90
|244.128.543
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|244.128.543
|% 0,00
|
|GARAN
|7,45
|837.036.840
|% -1,72
|
|TSPOR
|1,98
|229.901.690
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|128.861.316
|% 3,39
|
|ECILC
|3,32
|257.581.137
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7358
|7,7746
|% 3,23
|
|Frank
|6,6269
|6,6668
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7347
|1,7434
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.496
|24,02
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,67
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,65
|12,69
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|27,92
|27,92
|-0,55
|
Seans Raporu
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17:58KAREL
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