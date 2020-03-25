***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.03.2020 09:01
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.03.2020
ALIM
250,00 702,50
24.03.2020
SATIM
500,00
1.475,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831891
BIST
12:5990.703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.417,02
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
89.922
12:596,4102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0120
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
12:596,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0190
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
12:59334,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,34
|Açılış
|: 334,65
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|38.873.178
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|694.170
|% 10,00
|
|EPLAS
|11,22
|52.094
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|44.196
|% 10,00
|
|ISKUR
|276.710,50
|251.555
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|11
|% -8,33
|
|IHGZT
|3,25
|423.775
|% -7,14
|
|QNBFL
|150,10
|7.478.964
|% -5,66
|
|SALIX
|5,18
|9.288
|% -4,07
|
|MRDIN
|5,15
|7.454.262
|% -3,74
|
|THYAO
|8,79
|635.664.066
|% 6,03
|
|ASELS
|23,70
|602.433.708
|% 3,77
|
|GARAN
|7,81
|522.700.018
|% 3,03
|
|ISFIN
|3,00
|195.190.002
|% 1,35
|
|YKBNK
|1,93
|175.162.397
|% 1,58
|
|ODAS
|1,29
|121.110.236
|% 1,57
|
|YKBNK
|1,93
|175.162.397
|% 1,58
|
|THYAO
|8,79
|635.664.066
|% 6,03
|
|KRDMD
|1,98
|136.560.380
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,17
|79.981.594
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6353
|7,6736
|% 1,52
|
|Frank
|6,5120
|6,5513
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6991
|1,7076
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.625
|0,33
|
|Altın Gr.
|332
|333
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,49
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|27,38
|27,38
|0,23
|