***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.04.2020 10:21
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.04.2020
ALIM
1.317,00 4.336,28
02.04.2020
SATIM
1,250,00
4.157,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834500
BIST
13:1189.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 248,58
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:116,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,0950
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
13:117,2567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0468
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
13:11346,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,41
|Açılış
|: 346,82
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|AFYON
|5,44
|13.529.780
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|3.192.564
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|350.937
|% 9,76
|
|RTALB
|4,16
|2.976.958
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.334.696
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,05
|211.327.943
|% -6,82
|
|TUPRS
|86,30
|346.473.249
|% 4,42
|
|PETKM
|3,41
|342.263.893
|% -1,45
|
|GARAN
|7,52
|273.629.422
|% -1,05
|
|ASELS
|23,42
|272.437.776
|% 1,21
|
|GSRAY
|2,05
|211.327.943
|% -6,82
|
|GSRAY
|2,05
|211.327.943
|% -6,82
|
|PETKM
|3,41
|342.263.893
|% -1,45
|
|IHLGM
|0,98
|60.768.157
|% -2,00
|
|TSPOR
|2,95
|174.634.079
|% -4,53
|
|YKBNK
|1,83
|103.906.699
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2097
|8,2509
|% 0,42
|
|Frank
|6,8379
|6,8791
|% 1,07
|
|Riyal
|1,7738
|1,7827
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-2,26
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|33,09
|33,09
|3,15
|