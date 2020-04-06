***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.04.2020 08:37
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03.04.2020
ALIM
501,00 1.665,84
03.04.2020
SATIM
1.252,00
4.286,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834824
BIST
14:2691.259
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.705,91
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
14:266,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:267,3266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:26357,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 6,93
|Açılış
|: 357,50
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.459.181
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.740.471
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.746.909
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|PKENT
|126,70
|496.056
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,94
|15.992.921
|% -7,04
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|RALYH
|7,65
|965.875
|% -4,37
|
|GARAN
|7,66
|359.475.392
|% 1,59
|
|SASA
|9,18
|349.175.551
|% 9,03
|
|PETKM
|3,47
|307.077.968
|% 1,76
|
|THYAO
|9,12
|263.715.977
|% 2,13
|
|ASELS
|23,62
|204.582.036
|% 1,81
|
|IHLGM
|1,06
|111.152.325
|% 6,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.459.181
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|167.301.641
|% 2,20
|
|PETKM
|3,47
|307.077.968
|% 1,76
|
|IHLAS
|0,53
|33.898.940
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3199
|8,3616
|% 0,99
|
|Frank
|6,9033
|6,9449
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7952
|1,8042
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|18,12
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,85
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,53
|14,57
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|32,95
|32,95
|-1,16
|