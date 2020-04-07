***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.04.2020 08:44
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.04.2020
ALIM
501,00 1.948,85
06.04.2020
SATIM
500,00
1.990,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835597
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
0
En Düşük
0
18:056,7525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0284
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,7403
18:057,3159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3397
En Düşük
7,2942
18:05360,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,41
|Açılış
|: 360,59
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
359,65
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|8,85
|78.369.126
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 0,00
|
|MERKO
|1,11
|12.135.647
|% 0,00
|
|PRKAB
|3,28
|23.389.925
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,78
|151.958.647
|% 0,00
|
|FENER
|8,85
|78.369.126
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 0,00
|
|MERKO
|1,11
|12.135.647
|% 0,00
|
|PRKAB
|3,28
|23.389.925
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,78
|151.958.647
|% 0,00
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 0,00
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 0,00
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 0,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 0,00
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 0,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 0,00
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2689
|8,3104
|% 0,08
|
|Frank
|6,8874
|6,9289
|% -0,12
|
|Riyal
|1,7897
|1,7987
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.661
|-1,84
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,31
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|1,03
|
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