***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.04.2020 08:36
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.04.2020
ALIM
750,00 2.895,00
09.04.2020
SATIM
750,00
2.937,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837071
BIST
11:2696.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 270,97
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:266,7003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0318
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:267,3404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0487
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:26360,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,28
|Açılış
|: 360,58
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|30.898.770
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|42.508.305
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.676.108
|% -10,00
|
|TDGYO
|2,54
|641.218
|% -5,58
|
|TIRE
|6,97
|7.095.962
|% -4,91
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|EUKYO
|1,31
|869.796
|% -3,68
|
|PGSUS
|50,00
|478.604.521
|% 7,11
|
|THYAO
|9,82
|350.979.744
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,14
|254.148.313
|% 2,61
|
|GARAN
|8,43
|207.426.715
|% -0,71
|
|GSRAY
|2,60
|184.003.967
|% -1,14
|
|ISFIN
|3,14
|254.148.313
|% 2,61
|
|GSRAY
|2,60
|184.003.967
|% -1,14
|
|IHLGM
|1,08
|58.827.482
|% 3,85
|
|YKBNK
|2,02
|109.800.736
|% -0,49
|
|TSPOR
|4,26
|179.407.488
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3086
|8,3502
|% 0,32
|
|Frank
|6,8907
|6,9322
|% 0,34
|
|Riyal
|1,7714
|1,7803
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
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