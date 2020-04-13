***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.04.2020 08:43
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.04.2020
ALIM
1.000,00 3.927,50
10.04.2020
SATIM
500,00
1.990,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837336
BIST
11:3396.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -17,46
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.573
En Düşük
95.019
11:336,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0677
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
11:337,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0818
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
11:33367,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,39
|Açılış
|: 367,87
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.280.717
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.709.729
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.210.486
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|ETYAT
|1,32
|2.738.333
|% -7,04
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,18
|726.766.793
|% 3,88
|
|PGSUS
|55,05
|439.458.820
|% 8,05
|
|GARAN
|8,53
|320.313.417
|% -1,16
|
|ASELS
|25,08
|153.590.659
|% -0,08
|
|TSPOR
|4,57
|138.761.325
|% 6,28
|
|THYAO
|10,18
|726.766.793
|% 3,88
|
|CEMAS
|1,00
|69.420.704
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,03
|107.537.072
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,64
|29.344.087
|% 3,23
|
|GSRAY
|2,59
|112.844.481
|% 1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4373
|8,4796
|% 1,46
|
|Frank
|6,9780
|7,0201
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7947
|1,8037
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.691
|4,06
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,79
|
|Cumhuriyet
|2.356
|2.412
|32,20
|
|Tam
|2.422
|2.482
|36,90
|
|Yarım
|1.178
|1.208
|16,10
|
|Çeyrek
|591
|604
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,25
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|31,20
|31,20
|-0,28
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