***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.04.2020 08:42
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.04.2020
ALIM
750,00 2.932,50
13.04.2020
SATIM
500,00
1.975,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837672
BIST
16:0397.893
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 1.494,15
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
16:036,7987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8001
En Düşük
6,7646
16:037,4510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0679
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
16:03378,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 5,14
|Açılış
|: 378,14
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,41
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.977
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|38.031.886
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PETUN
|13,55
|29.509.251
|% 9,98
|
|IHEVA
|2,32
|134.463.504
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|PRZMA
|3,97
|31.083.836
|% -8,74
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,74
|1.440.358.482
|% 5,40
|
|ASELS
|26,28
|1.374.892.394
|% 5,37
|
|GARAN
|8,61
|765.993.218
|% 1,77
|
|PGSUS
|61,35
|652.712.793
|% 9,55
|
|GSRAY
|2,63
|436.724.886
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|436.724.886
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,09
|162.116.709
|% 1,87
|
|IEYHO
|0,61
|89.574.169
|% 1,67
|
|THYAO
|10,74
|1.440.358.482
|% 5,40
|
|YKBNK
|2,04
|253.663.207
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5281
|8,5708
|% 1,06
|
|Frank
|7,0455
|7,0880
|% 1,13
|
|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|14,48
|
|Altın Gr.
|377
|378
|4,60
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|29,50
|
|Tam
|2.482
|2.545
|30,40
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|14,80
|
|Çeyrek
|606
|619
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,66
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,06
|
|B. Petrol
|31,16
|31,16
|-0,58
|