***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.04.2020 08:55
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.04.2020
ALIM
250,00 1.030,00
14.04.2020
SATIM
1.750,00
7.145,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837991
BIST
13:1096.385
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -2.165,15
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:106,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0497
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8661
En Düşük
6,8079
13:107,5058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5058
En Düşük
7,4578
13:10378,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 378,91
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.001.560
|% 10,00
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|RTALB
|8,65
|14.695.726
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|4.878.659
|% 9,89
|
|DOBUR
|4,68
|6.106.275
|% 9,86
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|66.853.034
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|SNGYO
|1,11
|22.240.705
|% -9,76
|
|THYAO
|10,75
|1.676.618.354
|% -1,38
|
|PGSUS
|61,40
|1.278.237.799
|% -0,32
|
|ASELS
|26,62
|1.233.181.612
|% -2,42
|
|GARAN
|8,34
|617.166.906
|% -2,80
|
|TSPOR
|5,40
|425.180.788
|% 3,85
|
|THYAO
|10,75
|1.676.618.354
|% -1,38
|
|YKBNK
|1,97
|256.338.024
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,52
|172.158.069
|% 3,40
|
|IHLAS
|0,63
|66.341.339
|% -5,97
|
|IHLGM
|1,04
|110.077.170
|% -5,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5612
|8,6041
|% -0,23
|
|Frank
|7,0863
|7,1289
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8183
|1,8274
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-6,97
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.482
|1,50
|
|Tam
|2.488
|2.554
|1,50
|
|Yarım
|1.210
|1.243
|0,70
|
|Çeyrek
|607
|622
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,44
|28,44
|-1,16
|