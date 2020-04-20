***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.04.2020 09:33
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.04.2020
ALIM
2.260,00 12.204,70
17.04.2020
SATIM
2.510,00
13.780,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839218
BIST
15:1898.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 228,08
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:186,9300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
15:187,5256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0117
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:18375,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 375,74
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.325.270
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.377.896
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.204.310
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.257.312
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|146.174.381
|% -8,91
|
|SANFM
|6,97
|8.506.050
|% -6,82
|
|GARAN
|8,37
|557.384.917
|% -0,24
|
|ASELS
|27,30
|508.174.912
|% 0,66
|
|THYAO
|10,54
|494.858.170
|% 0,19
|
|ISFIN
|3,23
|349.446.644
|% 2,87
|
|MGROS
|29,92
|277.333.914
|% 2,61
|
|ISFIN
|3,23
|349.446.644
|% 2,87
|
|KARSN
|1,51
|141.483.483
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,00
|186.055.983
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,78
|232.213.854
|% 0,00
|
|ODAS
|1,50
|115.079.751
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5824
|8,6255
|% -0,65
|
|Frank
|7,1189
|7,1618
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8395
|1,8487
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|4,62
|
|Altın Gr.
|376
|376
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.469
|-54,50
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-52,30
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,20
|
|Çeyrek
|606
|618
|-13,60
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,00
|
|B. Petrol
|26,36
|26,36
|-1,72
|
Seans Raporu
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15:29PNSUT
Yüzde 4.04 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 442, 903 adet işlem
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15:28CEOEM
Yüzde -51.19 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 371, 166 adet işlem
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15:27XU100
Endeks 98, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 7, 034.00 milyon TL de
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15:27RHEAG
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 117, 318 adet işlem
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15:26UZERB
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 809 adet işlem