***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.04.2020 08:50
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.04.2020
ALIM
1.750,00 11.520,00
24.04.2020
SATIM
1.250,00
8.257,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840207
BIST
11:35100.636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.877,13
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.744
En Düşük
100.086
11:356,9859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:357,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:35386,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 386,56
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.208.089
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.629.998
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.761.376
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.361.640
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|EUYO
|1,38
|7.285.668
|% -4,83
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|GARAN
|8,29
|366.896.607
|% 2,09
|
|THYAO
|10,60
|321.235.291
|% 3,21
|
|ECILC
|5,00
|286.790.858
|% 3,73
|
|ASELS
|27,26
|269.494.002
|% 2,17
|
|GUSGR
|3,34
|217.589.320
|% 7,74
|
|GUSGR
|3,34
|217.589.320
|% 7,74
|
|ECILC
|5,00
|286.790.858
|% 3,73
|
|ODAS
|1,67
|94.059.313
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,08
|100.024.290
|% 3,48
|
|GARAN
|8,29
|366.896.607
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6566
|8,7000
|% 0,97
|
|Frank
|7,1588
|7,2019
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,23
|
|Altın Gr.
|386
|387
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.535
|-2,30
|
|Tam
|2.542
|2.601
|-2,50
|
|Yarım
|1.239
|1.269
|-1,20
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,90
|23,90
|-0,91
|
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