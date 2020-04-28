***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.04.2020 08:50
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.04.2020
ALIM
1.250,00 8.125,00
27.04.2020
SATIM
1.250,00
8.162,97
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840566
BIST
13:10101.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 267,91
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
13:106,9943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
13:107,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
13:10384,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,88
|Açılış
|: 384,40
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.520.267
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|272.580
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|603.889
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.653
|% 10,00
|
|MPARK
|16,30
|266.608.182
|% 9,99
|
|CASA
|18,09
|382.652
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|238.866
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,52
|69.997
|% -9,57
|
|BMELK
|2,85
|538.595
|% -9,52
|
|MZHLD
|13,23
|53.240
|% -5,50
|
|ECILC
|5,26
|684.962.400
|% 2,94
|
|GARAN
|8,46
|597.060.317
|% 1,20
|
|THYAO
|10,82
|429.314.730
|% 0,00
|
|ASELS
|27,44
|337.873.492
|% -0,15
|
|MPARK
|16,30
|266.608.182
|% 9,99
|
|ECILC
|5,26
|684.962.400
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,13
|164.217.946
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|597.060.317
|% 1,20
|
|TSKB
|1,06
|60.746.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,52
|194.861.844
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7058
|8,7494
|% 0,55
|
|Frank
|7,1548
|7,1979
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8549
|1,8642
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,27
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|-6,00
|
|Tam
|2.527
|2.581
|-6,10
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-3,00
|
|Çeyrek
|617
|631
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,24
|23,24
|0,17
|