***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.04.2020 09:04
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28.04.2020
ALIM
500,00 3.222,50
28.04.2020
SATIM
500,00
3.255,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840968
BIST
10:21100.788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 80,13
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
10:216,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
10:217,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5928
En Düşük
7,5446
10:21383,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 383,97
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|49.179.432
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|1.584.550
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|995.408
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|RTALB
|20,36
|5.777.639
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|ARDYZ
|32,56
|9.944.562
|% -5,13
|
|KRSTL
|1,91
|10.459.545
|% -4,98
|
|ALKIM
|59,90
|2.360.019
|% -4,85
|
|SOKM
|11,91
|252.585.044
|% -1,57
|
|GARAN
|8,36
|86.813.832
|% 0,60
|
|THYAO
|10,53
|84.898.113
|% -1,13
|
|ODAS
|1,78
|81.395.934
|% 2,89
|
|MPARK
|17,07
|75.263.127
|% 4,72
|
|ODAS
|1,78
|81.395.934
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,10
|45.010.342
|% 3,77
|
|ADESE
|1,54
|49.179.432
|% 10,00
|
|SOKM
|11,91
|252.585.044
|% -1,57
|
|AVOD
|2,66
|37.151.712
|% 6,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6883
|8,7319
|% 0,40
|
|Frank
|7,1563
|7,1994
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|0,34
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.526
|2.580
|3,20
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|1,50
|
|Çeyrek
|617
|631
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,44
|23,44
|0,70
|