***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.04.2020 12:03
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
29.04.2020
ALIM
250,00 1.750,00
29.04.2020
SATIM
1.000,00
7.055,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841492
BIST
12:17101.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 273,03
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
12:176,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
12:177,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
12:17385,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,13
|Açılış
|: 385,96
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,35
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|27.972.952
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.617.226
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|33.643.288
|% 9,95
|
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|ARDYZ
|27,90
|13.085.574
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|13.538.065
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|11.863.147
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|40.246.779
|% -9,99
|
|PETKM
|3,61
|294.800.812
|% 0,28
|
|THYAO
|10,71
|284.663.782
|% 0,85
|
|GARAN
|8,40
|243.577.237
|% -0,12
|
|ASELS
|27,50
|223.414.140
|% 0,36
|
|TUPRS
|91,30
|167.445.437
|% 2,70
|
|ADESE
|1,54
|151.930.654
|% 0,00
|
|PETKM
|3,61
|294.800.812
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,09
|81.038.431
|% 0,93
|
|ODAS
|1,84
|132.266.034
|% -0,54
|
|AVOD
|2,88
|140.422.796
|% 4,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6907
|8,7343
|% 0,58
|
|Frank
|7,1582
|7,2013
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,33
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,70
|
|Tam
|2.535
|2.590
|16,00
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|26,04
|26,04
|1,82
|