***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.05.2020 09:09
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.04.2020
ALIM
500,00 3.852,50
30.04.2020
SATIM
250,00
1.940,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842119
BIST
10:2799.275
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -1.835,12
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
99.117
10:277,0090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:277,6653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0385
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6603
10:27385,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,53
|Açılış
|: 385,04
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.788.038
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|10.663.364
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|10.264.100
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|ULUUN
|11,43
|828.058
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.760.083
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|239.916
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,88
|134.180.764
|% 7,46
|
|GSRAY
|2,66
|128.612.444
|% 3,10
|
|GARAN
|8,17
|111.817.847
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,60
|106.824.045
|% 5,66
|
|THYAO
|10,50
|83.229.854
|% -1,78
|
|GSRAY
|2,66
|128.612.444
|% 3,10
|
|AFYON
|2,88
|134.180.764
|% 7,46
|
|ODAS
|1,75
|35.015.862
|% -2,23
|
|TSPOR
|5,60
|106.824.045
|% 5,66
|
|GARAN
|8,17
|111.817.847
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7089
|8,7526
|% -0,25
|
|Frank
|7,2602
|7,3039
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8638
|1,8731
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.528
|14,60
|
|Tam
|2.540
|2.590
|15,00
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|7,30
|
|Çeyrek
|621
|633
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|