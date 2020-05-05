***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.05.2020 08:54
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.05.2020
ALIM
2.250,00 18.720,00
04.05.2020
SATIM
2.000,00
16.903,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842456
BIST
11:5898.768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -73,96
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.645
11:587,0726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
11:587,6637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0230
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:58386,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 386,01
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|4,73
|1.503.586
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|2.895.582
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.937.911
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|115.461
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|751.895
|% -9,91
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|UNYEC
|4,94
|7.094.334
|% -8,86
|
|PETUN
|22,72
|324.878.566
|% -8,46
|
|GARAN
|8,22
|288.109.118
|% 0,61
|
|KRDMD
|2,24
|271.111.895
|% 3,70
|
|AFYON
|2,74
|258.422.407
|% -6,80
|
|PGSUS
|53,10
|229.648.156
|% -4,32
|
|KRDMD
|2,24
|271.111.895
|% 3,70
|
|AFYON
|2,74
|258.422.407
|% -6,80
|
|GSRAY
|2,66
|219.771.302
|% -4,32
|
|DOHOL
|1,88
|115.455.637
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,08
|61.214.945
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7583
|8,8022
|% 0,24
|
|Frank
|7,2573
|7,3010
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8758
|1,8852
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,34
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.525
|0,10
|
|Tam
|2.549
|2.587
|0,10
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,00
|
|Çeyrek
|620
|632
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|14,75
|14,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,05
|29,05
|1,85
|