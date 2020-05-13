***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.05.2020 08:53
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
12.05.2020
ALIM
500,00 5.647,50
12.05.2020
SATIM
1.000,00
11.122,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844629
BIST
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
99.708
En Düşük
97.740
18:056,9886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9824
18:057,5882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
18:05382,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,19
|Açılış
|: 382,96
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,55
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|
|SERVE
|5,04
|2.003.893
|% -10,00
|
|SEYKM
|10,38
|49.203.887
|% -9,97
|
|BMELK
|4,61
|779.347
|% -9,96
|
|GEDIK
|20,76
|68.271.451
|% -7,49
|
|KRDMA
|2,71
|76.226.905
|% -6,87
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 1,93
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 2,08
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 3,86
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 9,94
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5546
|8,5975
|% 0,02
|
|Frank
|7,1823
|7,2256
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8555
|1,8649
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|0,92
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.513
|2,70
|
|Tam
|2.539
|2.579
|2,70
|
|Yarım
|1.239
|1.260
|1,30
|
|Çeyrek
|619
|630
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|29,45
|29,45
|-0,53
|
Seans Raporu
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