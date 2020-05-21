***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.05.2020 08:09
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.05.2020
ALIM
1.600,00 20.945,00
20.05.2020
SATIM
1.100,00
14.521,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846123
BIST
10:09102.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 321,86
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
102.651
En Düşük
102.224
10:096,7910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7922
En Düşük
6,7803
10:097,4511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0052
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
10:09379,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,50
|Açılış
|: 379,20
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|254.325
|% 9,96
|
|YONGA
|22,32
|199.005
|% 9,95
|
|ETILR
|3,67
|83.933
|% 9,88
|
|KPHOL
|3,13
|37.372
|% 9,82
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|UZERB
|4,71
|61.145
|% -9,94
|
|ARTI
|2,49
|194.457
|% -9,78
|
|BRKO
|0,52
|1.333.951
|% -8,77
|
|ASELS
|29,72
|40.257.180
|% 0,41
|
|MRDIN
|6,21
|30.365.534
|% -8,27
|
|AVOD
|3,00
|24.894.058
|% 0,67
|
|THYAO
|10,93
|22.761.896
|% 0,46
|
|RTALB
|37,10
|20.829.532
|% -3,34
|
|EKGYO
|1,37
|12.314.142
|% 0,00
|
|KARSN
|1,80
|15.413.670
|% 2,86
|
|AVOD
|3,00
|24.894.058
|% 0,67
|
|ISYAT
|2,69
|16.772.617
|% -0,37
|
|IHLGM
|1,19
|6.232.550
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2587
|8,3002
|% -0,34
|
|Frank
|7,0022
|7,0444
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8026
|1,8117
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-10,00
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.484
|-18,90
|
|Tam
|2.521
|2.549
|-19,30
|
|Yarım
|1.230
|1.246
|-9,40
|
|Çeyrek
|615
|623
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,24
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,30
|36,30
|0,55
|