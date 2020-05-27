***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.05.2020 10:17
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.05.2020
ALIM
1.504,00 19.309,69
22.05.2020
SATIM
1.504,00
19.346,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846834
BIST
10:24104.516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 1.491,22
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:246,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0418
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:247,4149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:24372,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,69
|Açılış
|: 372,39
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|21,30
|9.252.145
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|34.947.721
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|114.307.344
|% 9,91
|
|YAPRK
|12,25
|7.030.401
|% 9,87
|
|DESPC
|7,46
|3.452.622
|% 9,87
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|22.742.583
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|6.904.926
|% -9,94
|
|TACTR
|5,85
|699.999
|% -9,86
|
|THYAO
|11,73
|278.416.972
|% 4,64
|
|GARAN
|7,60
|176.410.350
|% 0,80
|
|AVOD
|3,77
|114.307.344
|% 9,91
|
|TUPRS
|81,45
|88.416.519
|% 1,62
|
|ASELS
|29,62
|87.860.283
|% 1,16
|
|AVOD
|3,77
|114.307.344
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,22
|68.516.607
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,54
|75.997.001
|% 3,25
|
|EKGYO
|1,42
|42.087.903
|% 4,41
|
|THYAO
|11,73
|278.416.972
|% 4,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3049
|8,3466
|% 0,73
|
|Frank
|6,9727
|7,0147
|% 0,87
|
|Riyal
|1,7982
|1,8072
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-2,27
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,81
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.441
|10,40
|
|Tam
|2.480
|2.504
|10,90
|
|Yarım
|1.210
|1.224
|5,20
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|0,03
|
|B. Petrol
|35,56
|35,56
|-0,61
|