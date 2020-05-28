***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.05.2020 08:40
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.05.2020
ALIM
2.758,00 36.168,50
27.05.2020
SATIM
2.758,00
36.402,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847102
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0158
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7880
En Düşük
6,7656
18:057,4762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4840
En Düşük
7,4416
18:05374,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,37
|Açılış
|: 374,73
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
374,93
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2928
|8,3344
|% 0,15
|
|Frank
|6,9790
|7,0210
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8008
|1,8098
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|8,15
|
|Altın Gr.
|374
|374
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.429
|2.460
|13,40
|
|Tam
|2.501
|2.524
|13,90
|
|Yarım
|1.220
|1.234
|6,80
|
|Çeyrek
|610
|618
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,01
|
|B. Petrol
|34,03
|34,03
|-0,71
|