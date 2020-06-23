***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.06.2020 09:16
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.06.2020
ALIM
751,00 9.349,70
22.06.2020
SATIM
751,00
9.317,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852410
BIST
10:31115.816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 625,63
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
10:316,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8599
En Düşük
6,8383
10:317,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7476
En Düşük
7,6969
10:31385,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,53
|Açılış
|: 385,85
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|77.981
|% 9,93
|
|MNDRS
|3,68
|25.338.358
|% 9,85
|
|DGKLB
|2,48
|37.927.942
|% 9,73
|
|UZERB
|5,74
|181.350
|% 8,51
|
|ULAS
|4,48
|3.630.469
|% 8,47
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|8,01
|352.507.971
|% -4,64
|
|BAYRK
|8,85
|25.069.244
|% -3,49
|
|TSPOR
|8,01
|352.507.971
|% -4,64
|
|TCELL
|16,91
|232.166.131
|% 3,11
|
|GARAN
|8,52
|221.019.119
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|209.269.365
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,96
|199.359.699
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,96
|199.359.699
|% 1,03
|
|ODAS
|2,18
|209.269.365
|% 2,83
|
|KARSN
|2,53
|172.592.835
|% -0,78
|
|TSPOR
|8,01
|352.507.971
|% -4,64
|
|KRDMD
|2,93
|121.652.818
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5284
|8,5711
|% 0,22
|
|Frank
|7,2172
|7,2607
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-1,01
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.518
|-5,40
|
|Tam
|2.569
|2.581
|-5,50
|
|Yarım
|1.252
|1.263
|-2,70
|
|Çeyrek
|628
|632
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,00
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|0,06
|