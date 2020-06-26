***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.06.2020 09:12
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
25.06.2020
ALIM
0,00 0,00
25.06.2020
SATIM
500,00
6.292,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853032
BIST
11:55115.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.041,39
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
11:556,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:557,7009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
11:55389,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,30
|Açılış
|: 389,09
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.638.909
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|24.759.510
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.480.339
|% 9,64
|
|AYEN
|5,28
|121.600.053
|% 8,87
|
|AKSUE
|11,94
|22.576.171
|% 7,96
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|4,03
|45.557.501
|% -4,50
|
|GUBRF
|26,64
|111.523.985
|% -4,17
|
|GLRYH
|11,93
|6.472.665
|% -3,48
|
|ISFIN
|4,19
|591.252.810
|% 3,71
|
|KRDMD
|3,08
|454.280.054
|% 2,33
|
|ODAS
|2,33
|235.667.302
|% 2,19
|
|IHLGM
|1,62
|233.343.713
|% 0,62
|
|THYAO
|12,57
|214.984.630
|% 1,21
|
|KRDMD
|3,08
|454.280.054
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,62
|233.343.713
|% 0,62
|
|ISFIN
|4,19
|591.252.810
|% 3,71
|
|CEMAS
|1,44
|153.370.002
|% -0,69
|
|ODAS
|2,33
|235.667.302
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4786
|8,5211
|% -0,10
|
|Frank
|7,2072
|7,2506
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-0,56
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.541
|0,80
|
|Tam
|2.597
|2.607
|0,80
|
|Yarım
|1.261
|1.275
|0,40
|
|Çeyrek
|631
|639
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|0,47
|
Seans Raporu
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12:09XU100
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12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 881, 45 artarak (% 0.83 ) 107, 176