***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.07.2020 10:25
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
29.06.2020
ALIM
250,00 3.175,00
29.06.2020
SATIM
250,00
3.195,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853676
BIST
13:10115.698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -827,21
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:106,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8570
En Düşük
6,8445
13:107,6872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0108
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6807
13:10394,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,74
|Açılış
|: 394,20
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.033.798
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.853.544
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|3.885.873
|% 9,97
|
|NUHCM
|16,59
|12.263.830
|% 9,94
|
|TRGYO
|3,66
|76.591.582
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|RTALB
|33,34
|30.092.397
|% -4,69
|
|YONGA
|24,80
|99.925
|% -4,62
|
|KRDMD
|3,23
|1.261.011.790
|% -0,62
|
|ASELS
|32,82
|944.002.387
|% 1,05
|
|GARAN
|8,33
|701.435.938
|% -1,54
|
|ODAS
|2,58
|674.878.903
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,01
|655.729.323
|% -1,95
|
|KRDMD
|3,23
|1.261.011.790
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,01
|655.729.323
|% -1,95
|
|ODAS
|2,58
|674.878.903
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,51
|309.591.729
|% 4,14
|
|KARSN
|3,04
|403.872.654
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4737
|8,5162
|% -0,01
|
|Frank
|7,2028
|7,2462
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,23
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.550
|2.570
|13,30
|
|Tam
|2.625
|2.637
|13,60
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|6,70
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,06
|0,05
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|1,08
|