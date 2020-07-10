***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.07.2020 12:11
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.07.2020
ALIM
905,00 15.350,60
09.07.2020
SATIM
256,00
4.343,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858808
BIST
13:21114.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -1.693,72
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
13:216,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
13:217,7593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
13:21398,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,88
|Açılış
|: 398,82
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,01
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|35.937.675
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.170.389
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|1.798.534
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|1.798.534
|% 9,84
|
|BERA
|5,79
|111.399.302
|% 9,45
|
|LIDFA
|3,24
|13.395.111
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|4.837.011
|% -9,96
|
|UZERB
|4,56
|21.822
|% -9,88
|
|VKFYO
|5,67
|5.462.677
|% -9,86
|
|TACTR
|5,40
|276.071
|% -9,85
|
|EKGYO
|2,07
|827.654.668
|% -4,17
|
|TRKCM
|4,63
|662.109.621
|% 0,00
|
|SISE
|6,27
|633.802.730
|% -1,72
|
|GARAN
|7,81
|620.850.419
|% -1,26
|
|THYAO
|11,58
|487.788.352
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,07
|827.654.668
|% -4,17
|
|ZOREN
|2,47
|387.666.204
|% -1,98
|
|TRKCM
|4,63
|662.109.621
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,98
|398.899.369
|% -3,56
|
|ODAS
|2,63
|346.036.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6334
|8,6766
|% 0,09
|
|Frank
|7,2645
|7,3083
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,60
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|8,00
|
|Tam
|2.667
|2.681
|8,30
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|4,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|41,54
|41,54
|-0,81
|