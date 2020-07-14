***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.07.2020 09:08
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.07.2020
ALIM
0,00 0,00
13.07.2020
SATIM
499,00
8.867,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859622
BIST
10:44118.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -167,87
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.411
En Düşük
117.542
10:446,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8668
En Düşük
6,8552
10:447,7828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7935
En Düşük
7,7736
10:44396,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,69
|Açılış
|: 396,85
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.146.848
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|222.786
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|12.865.082
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.317.363
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.508.814
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|5.748.297
|% -9,96
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|KPHOL
|3,51
|17.550
|% -5,14
|
|EKGYO
|2,34
|655.791.499
|% 3,08
|
|THYAO
|12,04
|241.561.795
|% 0,58
|
|EREGL
|8,95
|238.698.337
|% 0,56
|
|ODAS
|2,92
|175.912.920
|% -1,02
|
|GARAN
|7,92
|168.297.014
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,34
|655.791.499
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,68
|154.561.387
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,84
|139.532.603
|% 2,22
|
|ODAS
|2,92
|175.912.920
|% -1,02
|
|YKBNK
|2,39
|141.841.143
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5652
|8,6081
|% -0,23
|
|Frank
|7,2667
|7,3105
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-2,24
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.603
|-4,00
|
|Tam
|2.660
|2.671
|-4,00
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-2,00
|
|Çeyrek
|646
|654
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,03
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,77
|