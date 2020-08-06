***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.08.2020 14:51
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.08.2020
ALIM
600,00 16.470,00
05.08.2020
SATIM
1.400,00
39.973,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865977
BIST
16:211.052
En Yüksek
|Değişim
|: -3,69%
|| -40,26
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:217,2822
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 0,2376
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
16:218,6652
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 0,2885
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:21480,97
En Yüksek
|Değişim
|: 4,15%
|| 19,19
|Açılış
|: 480,97
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,82
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.819.490
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.114.404
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.292.212
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.341.913
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.051.758
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.797.829
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.120.084
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.899.622.023
|% -5,74
|
|GARAN
|6,61
|1.184.776.042
|% -2,51
|
|SISE
|5,92
|969.068.870
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,78
|921.439.576
|% -4,78
|
|ASELS
|15,86
|860.429.556
|% -5,82
|
|EKGYO
|1,97
|1.899.622.023
|% -5,74
|
|ODAS
|2,18
|542.057.407
|% -6,84
|
|YKBNK
|2,06
|442.354.904
|% -2,37
|
|TRKCM
|3,78
|744.404.598
|% -4,55
|
|AKBNK
|4,78
|921.439.576
|% -4,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5368
|9,5846
|% 3,52
|
|Frank
|7,9585
|8,0064
|% 3,02
|
|Riyal
|1,9335
|1,9432
|% 3,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|20,68
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,64
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.299
|204,60
|
|Tam
|3.291
|3.414
|230,00
|
|Yarım
|1.598
|1.654
|100,20
|
|Çeyrek
|801
|832
|53,90
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,22
|1,25
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,50
|
|B. Petrol
|45,64
|45,64
|0,45
|
Seans Raporu
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16:35SNGYO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 52 kaybederek (% -3.15 ) 969
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16:33
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