***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.08.2020 15:55
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.08.2020
ALIM
989,00 25697,74
27.06.2020
SATIM
989,00
26487,96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871583
BIST
17:101.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
17:107,3411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0160
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
17:108,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
17:10461,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,22
|Açılış
|: 461,10
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,94
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler17:10
|RALYH
|6,49
|20.395.131
|% 10,00
|
|GYHOL
|26,62
|75.994.140
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.617.860
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|38.986.585
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|FMIZP
|86,00
|48.482.691
|% -8,02
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|YKGYO
|3,84
|82.018.647
|% -5,65
|
|KRDMD
|3,06
|1.123.378.677
|% 4,08
|
|GARAN
|6,91
|988.280.339
|% -1,14
|
|PETKM
|4,05
|961.954.825
|% -0,98
|
|ZOREN
|2,84
|798.746.217
|% 5,58
|
|TUPRS
|83,15
|685.008.821
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,06
|1.123.378.677
|% 4,08
|
|ZOREN
|2,84
|798.746.217
|% 5,58
|
|PETKM
|4,05
|961.954.825
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,84
|320.896.076
|% -1,60
|
|AKENR
|1,98
|290.404.820
|% 1,54
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3370
|7,3411
|% -0,22
|
|Euro
|8,7149
|8,7249
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7212
|9,7700
|% 0,52
|
|Frank
|8,0731
|8,1218
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,11
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|28,28
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,89
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,11
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,15
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:17OYLUM
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 262, 077 adet işlem
-
17:16AKSGY
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 792, 720 adet işlem
-
17:15CEMTS
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 353, 941 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 93 kaybederek (% -1.03 ) 1, 242
-
17:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, GARAN, PETKM