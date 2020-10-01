***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.10.2020 16:31
rihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.09.2020
ALIM
100 1900
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877772
BIST
17:561.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
17:567,7501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
17:569,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0470
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
17:56474,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,11
|Açılış
|: 474,13
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:54
|MERKO
|13,20
|114.805.393
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.606.969
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.119.595
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.313.060
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.574.405
|% -9,99
|
|SISE
|7,02
|2.160.137.688
|% -4,10
|
|GARAN
|7,13
|1.814.706.073
|% 0,42
|
|ASELS
|18,74
|1.646.677.368
|% -3,00
|
|TURSG
|6,10
|1.399.834.408
|% 7,39
|
|THYAO
|10,59
|1.134.039.430
|% 0,86
|
|SISE
|7,02
|2.160.137.688
|% -4,10
|
|GARAN
|7,13
|1.814.706.073
|% 0,42
|
|TURSG
|6,10
|1.399.834.408
|% 7,39
|
|KRDMD
|3,40
|740.518.447
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,73
|314.182.165
|% 0,00
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7442
|7,7484
|% 0,35
|
|Euro
|9,0916
|9,1080
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,9615
|10,0115
|% 0,36
|
|Frank
|8,4039
|8,4546
|% 0,88
|
|Riyal
|2,0612
|2,0716
|% 0,68
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,42
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,17
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051