***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi









rihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.İşlem Tarihiİşlem Niteliğiİşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)İşlem Tutarı (TL)05.10.2020SATIM22 2200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878523BIST