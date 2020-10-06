***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.10.2020 11:56
rihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.10.2020
SATIM
22 2200
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878523
BIST
14:391.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 9,01
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.162
14:397,7726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,7760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:399,1689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0200
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:39479,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,25
|Açılış
|: 479,00
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
479,08
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:39
|FORMT
|4,84
|37.516.722
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|30.776.291
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|8.984.394
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.701.414
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|680.558
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.268.369.414
|% 1,39
|
|ODAS
|3,30
|988.692.907
|% 9,27
|
|SISE
|6,98
|830.632.124
|% -0,57
|
|TURSG
|6,24
|552.312.007
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,68
|451.465.715
|% 2,68
|
|ODAS
|3,30
|988.692.907
|% 9,27
|
|GARAN
|7,28
|1.268.369.414
|% 1,39
|
|ZOREN
|2,68
|451.465.715
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,79
|281.925.869
|% 1,13
|
|SISE
|6,98
|830.632.124
|% -0,57
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7677
|7,7726
|% 0,10
|
|Euro
|9,1622
|9,1689
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,0271
|10,0773
|% -0,23
|
|Frank
|8,4663
|8,5173
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0649
|2,0752
|% 0,05
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|2,97
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.151
|3.230
|8,23
|
|Yarım
|1.523
|1.562
|3,98
|
|Çeyrek
|764
|781
|1,99
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,03
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|0,73
|