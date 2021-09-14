***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2021 09:42
***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 0.00106
İSMAİL AYDIN GÜNTER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 0.00003
MURAT ARIĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
MİTHAT ARİKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ATİYE BERRİN CANKAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SEÇKİN ATİLLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ALEV SICAKYÜZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
BARS BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SERKAN SAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GENEL MÜDÜR
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Yönetim Kurulu Başkanı
SERKAN SAYAR Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
MURAT EFE ALOK Bölüm Başkanı
ŞELA GÖKTÜRK Bölüm Başkanı
BERİL BAŞER Bölge Müdürü
AYŞEGÜL TÜRK COŞKUN Yönetmen
SEDA SERİ Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963601
BIST
12:361.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
12:368,4619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
12:3610,0002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0406
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
12:36485,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 485,95
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
486,53
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CRFSA
|46,70
|8.798.421
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.357.105
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|5.768.063
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.777.944
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,86
|584.842
|% 9,94
|
|SELVA
|9,18
|65.417.683
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|1.919.158
|% -9,95
|
|SELGD
|6,18
|9.879.500
|% -6,79
|
|KENT
|186,40
|373.546
|% -6,75
|
|DOGUB
|6,14
|10.702.472
|% -6,54
|
|GARAN
|9,45
|473.318.166
|% 0,64
|
|TUPRS
|106,00
|441.679.148
|% 2,32
|
|BJKAS
|6,74
|319.882.780
|% 4,50
|
|GESAN
|23,26
|272.832.756
|% -2,19
|
|YKBNK
|2,49
|214.157.487
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,49
|214.157.487
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,14
|77.356.518
|% 4,59
|
|YESIL
|2,30
|144.445.693
|% -4,96
|
|GARAN
|9,45
|473.318.166
|% 0,64
|
|BJKAS
|6,74
|319.882.780
|% 4,50
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4600
|8,4620
|% 0,42
|
|Euro
|9,9941
|9,9990
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,6831
|11,7416
|% 0,46
|
|Frank
|9,1265
|9,1815
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2450
|2,2562
|% 0,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-5,12
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-14,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-14,46
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-6,99
|
|Çeyrek
|776
|794
|-3,50
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,55
|