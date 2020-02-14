***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 16:13
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819069
BIST
17:13120.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -68,34
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:136,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:136,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0168
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:13307,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,45
|Açılış
|: 307,73
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|688.686.830
|% 20,00
|
|TLMAN
|13,83
|34.487.929
|% 17,90
|
|AYCES
|12,74
|6.179.329
|% 14,98
|
|ARDYZ
|18,07
|354.238.282
|% 14,37
|
|ALCTL
|20,26
|78.884.366
|% 13,76
|
|TUKAS
|12,32
|4.254.666
|% -19,27
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,14
|47.697.377
|% -8,94
|
|OZBAL
|2,39
|13.240.227
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,30
|1.390.671.738
|% 3,83
|
|THYAO
|14,94
|1.354.506.724
|% -0,33
|
|GSRAY
|2,88
|688.706.768
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,20
|634.796.066
|% 6,28
|
|BJKAS
|3,01
|613.661.452
|% 10,66
|
|ISGYO
|2,20
|634.796.066
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,88
|688.706.768
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,01
|613.661.452
|% 10,66
|
|KARSN
|1,96
|349.398.380
|% 6,52
|
|CEMAS
|1,23
|209.817.784
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8684
|7,9078
|% 0,09
|
|Frank
|6,1540
|6,1911
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6107
|1,6187
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,95
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.028
|2.079
|6,24
|
|Yarım
|980
|1.006
|3,02
|
|Çeyrek
|492
|503
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|57,09
|57,09
|0,75
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