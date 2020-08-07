***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 12:05
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866597
BIST
16:221.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:227,2434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:228,5431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0693
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:22478,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,72
|Açılış
|: 478,52
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.516.117
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.594.969
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.829.072
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,79
|2.287.171.130
|% -5,29
|
|ASELS
|15,77
|1.304.712.441
|% 3,27
|
|GARAN
|6,44
|1.214.849.843
|% -0,46
|
|SISE
|5,93
|1.116.536.148
|% 3,13
|
|GUSGR
|5,11
|782.503.589
|% -0,20
|
|EKGYO
|1,79
|2.287.171.130
|% -5,29
|
|KRDMD
|2,53
|534.524.959
|% -2,32
|
|TSKB
|1,03
|201.126.464
|% -0,96
|
|SISE
|5,93
|1.116.536.148
|% 3,13
|
|GARAN
|6,44
|1.214.849.843
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4327
|9,4800
|% -0,37
|
|Frank
|7,8865
|7,9340
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9266
|1,9363
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.240
|-103,90
|
|Tam
|3.225
|3.422
|-38,60
|
|Yarım
|1.566
|1.627
|-49,70
|
|Çeyrek
|785
|832
|-11,50
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|-0,64
|