***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2020 17:36
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878701
BIST
17:371.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:377,7877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:379,1927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0438
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:37478,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 478,86
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:37
|FORMT
|4,84
|38.676.295
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.736.947
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.766.622
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.728.872
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|927.787
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,19
|1.895.578.192
|% 0,14
|
|ODAS
|3,29
|1.463.845.827
|% 8,94
|
|SISE
|6,88
|1.210.686.241
|% -1,99
|
|KRDMD
|3,48
|828.649.254
|% -0,57
|
|TURSG
|6,18
|790.693.611
|% 1,64
|
|ODAS
|3,29
|1.463.845.827
|% 8,94
|
|GARAN
|7,19
|1.895.578.192
|% 0,14
|
|ZOREN
|2,66
|665.499.421
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,48
|828.649.254
|% -0,57
|
|CEMAS
|1,84
|367.057.912
|% 5,75
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7849
|7,7877
|% 0,30
|
|Euro
|9,1802
|9,1927
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,0528
|10,1032
|% 0,03
|
|Frank
|8,4703
|8,5214
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0669
|2,0772
|% 0,15
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-0,21
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.168
|3.216
|18,00
|
|Tam
|3.149
|3.228
|7,06
|
|Yarım
|1.522
|1.562
|3,41
|
|Çeyrek
|763
|781
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|1,43
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 75 kaybederek (% -0.44 ) 1, 292
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17:50XU100
Endeks 1, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 18, 618.00 milyon TL de
-
17:50KENT
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 315.60 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 339 adet işlem
-
17:49MRGYO
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 807, 497 adet işlem
-
17:48PRKME
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 813, 527 adet işlem