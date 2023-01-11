***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:17
***TLMAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TLMAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TLMAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100125
BIST
15:274.876
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -111,53
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:2718,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:2720,1577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:271.132,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.132,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:25
|SDTTR
|56,65
|6.492.600
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.547.453
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.321.905
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|ULUSE
|186,20
|26.098.685
|% 7,94
|
|GOZDE
|21,06
|353.843.828
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.249.784
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|369.596.958
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|28.865.217
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|129,80
|6.462.997.824
|% -1,07
|
|EREGL
|37,74
|4.675.080.971
|% -0,32
|
|ASELS
|54,95
|4.055.027.504
|% -5,50
|
|KOZAL
|543,60
|3.499.479.592
|% -3,45
|
|KRDMD
|17,84
|3.407.257.141
|% -1,65
|
|EKGYO
|8,38
|2.497.725.240
|% -1,41
|
|YKBNK
|9,00
|2.388.698.903
|% -5,56
|
|KRDMD
|17,84
|3.407.257.141
|% -1,65
|
|KATMR
|2,10
|377.679.583
|% -9,48
|
|SKBNK
|2,63
|455.947.443
|% -3,66
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7744
|18,7779
|% 0,02
|
|Euro
|20,1563
|20,1605
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6739
|22,7876
|% -0,31
|
|Frank
|20,1722
|20,2937
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9837
|5,0087
|% -0,03
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-1,22
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,54
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.759
|25,00
|
|Tam
|7.679
|7.735
|0,00
|
|Yarım
|3.730
|3.784
|0,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,12
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,40
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40ISMEN
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 45.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 499 adet işlem
-
15:39PCILT
Yüzde -9.13 oranında düşüşle 28.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 476 adet işlem
-
15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, YKBNK, ASELS
-
15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, TUPRS, KOZAA
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -105, 45 kaybederek (% -2.39 ) 4, 313