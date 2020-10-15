***TLMAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
15.10.2020 16:57
***TLMAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler TLMAN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. TRETLMN00020 TLMAN Nakit Temettü Ödeme 52,66645 61,96053 15/10/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881986
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,2997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05485,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,43
|Açılış
|: 485,09
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|330,00
|3.051.220
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|104.124.423
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.192.892
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.947.374
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.719.250
|% 10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.155
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|854.543
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|190.636
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.126.828.281
|% 3,19
|
|PETKM
|4,70
|2.045.216.232
|% -3,09
|
|ZOREN
|2,96
|1.476.354.334
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,94
|1.376.814.843
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,94
|1.376.814.843
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.476.354.334
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.045.216.232
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.126.828.281
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9334
|7,9380
|% 0,35
|
|Euro
|9,2897
|9,2997
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,2215
|10,2728
|% -0,39
|
|Frank
|8,6500
|8,7022
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1101
|2,1207
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,61
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
-
17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem