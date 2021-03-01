***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693Transferler3.982.760 34.070.022 -38.052.782 0 0Dönem Karı (Zararı)52.046.845 52.046.845 52.046.845Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-278.890 -278.890 -278.890Kar Payları-35.141.638 -35.141.638 -35.141.638Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 92.320.010Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 92.320.010Transferler1.329.079 50.717.766 -52.046.845 0 0Dönem Karı (Zararı)58.635.624 58.635.624 58.635.624Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.274 9.274 9.274Kar Payları-13.011.712 -13.011.712 -13.011.712Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.492.250 16.933.372 42.429.031 58.635.624 137.953.196 137.953.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.838.118 39.839.404Dönem Karı (Zararı)58.635.624 52.046.845Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)58.635.624 52.046.845Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.036.248 -6.646.735Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 7.406.379 7.507.480Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.545.534 1.401.997Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14,15 1.545.534 1.401.997Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.380.657 -1.122.323Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -2.163.970 -3.002.533Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 783.313 1.880.210Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-33.620.741 -24.400.588Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -33.620.741 -24.400.588Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 16.078.689 10.336.150İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -65.452 -369.451İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.381.846 3.230.909Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler831.848 1.642.147Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.036.394 1.718.531İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.923.622 1.711.886İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-112.772 6.645Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-76.343 -185.770Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)225.923 859.309Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.842.558 -2.310.162İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-609.535 796.347İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.233.023 -3.106.509Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)242.221 -921.869Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.247.381 2.469.208İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-287.000 1.044İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.534.381 2.468.164İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.076 -40.485Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26.076 -40.485Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.217.530 48.631.019Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -524.217 -437.239Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -13.855.195 -8.354.376YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.163.969 1.917.895Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri154.501 2.686.169Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-3.318.470 -768.274Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 0 2.510.228Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12 -3.318.470 -3.278.502FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.572.651 -41.346.194Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.339.915 -6.261.622Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.339.915 -6.261.622Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -811.681 -1.507.134Ödenen Temettüler-13.011.712 -35.141.638Ödenen Faiz-573.313 -1.438.333Alınan Faiz2.163.970 3.002.533YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.101.498 411.105NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.101.498 411.105DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 460.899 49.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.562.397 460.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.562.397 460.899Finansal Yatırımlar114.517.939 80.986.247Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar114.517.939 80.986.247Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 114.517.939 80.986.247Ticari Alacaklar2.082.892 2.914.740İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 31.947 29.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.050.945 2.885.195Diğer Alacaklar25.666.274 9.629.880İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 24.400.533 8.476.911İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.265.741 1.152.969Stoklar9 421.694 345.351Peşin Ödenmiş Giderler359.139 217.465İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 359.139 217.465Diğer Dönen Varlıklar1.965.155 1.991.231İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 1.965.155 1.991.231ARA TOPLAM146.575.490 96.545.813TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR146.575.490 96.545.813DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar26.321.983 28.634.877Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 891.193 972.078Tesis, Makine ve Cihazlar11 6.825.304 8.849.837Taşıtlar11 3.716.406 3.541.183Mobilya ve Demirbaşlar11 332.110 368.507Özel Maliyetler11 14.556.970 14.903.272Kullanım Hakkı Varlıkları13 895.860 2.101.785Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.370.814 11.249.969Diğer Haklar12 9.806.716 10.584.186Bilgisayar Yazılımları12 564.098 665.783Ertelenmiş Vergi Varlığı24 526.714 70.057TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.115.371 42.056.688TOPLAM VARLIKLAR184.690.861 138.602.501KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 28.939İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 28.939Banka Kredileri6 0 28.939Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.552.069 5.470.781İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.175.675 958.382Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 1.175.675 958.382İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.376.394 4.512.399Banka Kredileri6 1.376.394 4.512.399Ticari Borçlar5.820.818 6.089.390İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 688.889 1.298.424İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.131.929 4.790.966Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.469.757 1.227.536Diğer Borçlar5.214.649 10.817.714İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 1.044 288.044İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.213.605 10.529.670Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.541.302 1.173.705İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.541.302 1.173.705Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 12.315.661 9.633.192Kısa Vadeli Karşılıklar912.092 863.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 187.060 138.105Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 725.032 725.032ARA TOPLAM29.826.348 35.304.394TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.826.348 35.304.394UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 2.304.010İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 1.129.039Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 0 1.129.039İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 1.174.971Banka Kredileri6 0 1.174.971Ticari Borçlar0 2.573.986İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 2.573.986Diğer Borçlar10.308.472 458.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.308.472 458.026Uzun Vadeli Karşılıklar6.602.845 5.642.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 6.602.845 5.642.075TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.911.317 10.978.097TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.737.665 46.282.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar137.953.196 92.320.010Ödenmiş Sermaye17 21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 447.419 447.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.492.250 -1.501.524Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.492.250 -1.501.524Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.492.250 -1.501.524Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.933.372 15.604.293Yasal Yedekler17 16.933.372 15.604.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 52.046.845TOPLAM ÖZKAYNAKLAR137.953.196 92.320.010TOPLAM KAYNAKLAR184.690.861 138.602.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 81.486.483 60.097.964Satışların Maliyeti18 -34.149.776 -30.111.225TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.336.707 29.986.739BRÜT KAR (ZARAR)47.336.707 29.986.739Genel Yönetim Giderleri19 -1.366.564 -1.120.066Pazarlama Giderleri-69.647 -86.820Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 308.995 834.103Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.955.766 -4.175.456ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)41.253.725 25.438.500Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 33.686.193 37.165.598FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)74.939.918 62.604.098Finansman Gelirleri23 2.163.970 3.002.533Finansman Giderleri23 -2.389.575 -3.223.636SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)74.714.313 62.382.995Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.078.689 -10.336.150Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -16.537.664 -10.862.953Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 458.975 526.803SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)58.635.624 52.046.845DÖNEM KARI (ZARARI)58.635.624 52.046.845Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları58.635.624 52.046.845Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.274 -278.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 11.592 -348.613Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.318 69.723Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 -2.318 69.723Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.274 -278.890TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)58.644.898 51.767.955Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları58.644.898 51.767.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914217BIST