***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.03.2021 20:00
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17 21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693
Transferler
3.982.760 34.070.022 -38.052.782 0 0
Dönem Karı (Zararı)
52.046.845 52.046.845 52.046.845
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-278.890 -278.890 -278.890
Kar Payları
-35.141.638 -35.141.638 -35.141.638
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 92.320.010
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 92.320.010
Transferler
1.329.079 50.717.766 -52.046.845 0 0
Dönem Karı (Zararı)
58.635.624 58.635.624 58.635.624
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.274 9.274 9.274
Kar Payları
-13.011.712 -13.011.712 -13.011.712
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.492.250 16.933.372 42.429.031 58.635.624 137.953.196 137.953.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.838.118 39.839.404
Dönem Karı (Zararı)
58.635.624 52.046.845
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
58.635.624 52.046.845
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.036.248 -6.646.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 7.406.379 7.507.480
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.545.534 1.401.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15 1.545.534 1.401.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.380.657 -1.122.323
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.163.970 -3.002.533
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 783.313 1.880.210
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.620.741 -24.400.588
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -33.620.741 -24.400.588
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 16.078.689 10.336.150
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -65.452 -369.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.381.846 3.230.909
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
831.848 1.642.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.036.394 1.718.531
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.923.622 1.711.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-112.772 6.645
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-76.343 -185.770
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
225.923 859.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.842.558 -2.310.162
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-609.535 796.347
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.233.023 -3.106.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
242.221 -921.869
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.247.381 2.469.208
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-287.000 1.044
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.534.381 2.468.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.076 -40.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26.076 -40.485
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.217.530 48.631.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -524.217 -437.239
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -13.855.195 -8.354.376
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.163.969 1.917.895
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
154.501 2.686.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.318.470 -768.274
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 2.510.228
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 -3.318.470 -3.278.502
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.572.651 -41.346.194
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.339.915 -6.261.622
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.339.915 -6.261.622
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -811.681 -1.507.134
Ödenen Temettüler
-13.011.712 -35.141.638
Ödenen Faiz
-573.313 -1.438.333
Alınan Faiz
2.163.970 3.002.533
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.101.498 411.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.101.498 411.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 460.899 49.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.562.397 460.899
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.562.397 460.899
Finansal Yatırımlar
114.517.939 80.986.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
114.517.939 80.986.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 114.517.939 80.986.247
Ticari Alacaklar
2.082.892 2.914.740
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 31.947 29.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.050.945 2.885.195
Diğer Alacaklar
25.666.274 9.629.880
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 24.400.533 8.476.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.265.741 1.152.969
Stoklar
9 421.694 345.351
Peşin Ödenmiş Giderler
359.139 217.465
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 359.139 217.465
Diğer Dönen Varlıklar
1.965.155 1.991.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.965.155 1.991.231
ARA TOPLAM
146.575.490 96.545.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
146.575.490 96.545.813
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
26.321.983 28.634.877
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 891.193 972.078
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 6.825.304 8.849.837
Taşıtlar
11 3.716.406 3.541.183
Mobilya ve Demirbaşlar
11 332.110 368.507
Özel Maliyetler
11 14.556.970 14.903.272
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 895.860 2.101.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.370.814 11.249.969
Diğer Haklar
12 9.806.716 10.584.186
Bilgisayar Yazılımları
12 564.098 665.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 526.714 70.057
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.115.371 42.056.688
TOPLAM VARLIKLAR
184.690.861 138.602.501
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 28.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 28.939
Banka Kredileri
6 0 28.939
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.552.069 5.470.781
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.175.675 958.382
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.175.675 958.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.376.394 4.512.399
Banka Kredileri
6 1.376.394 4.512.399
Ticari Borçlar
5.820.818 6.089.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 688.889 1.298.424
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.131.929 4.790.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.469.757 1.227.536
Diğer Borçlar
5.214.649 10.817.714
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.044 288.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.213.605 10.529.670
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.541.302 1.173.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.541.302 1.173.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 12.315.661 9.633.192
Kısa Vadeli Karşılıklar
912.092 863.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 187.060 138.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 725.032 725.032
ARA TOPLAM
29.826.348 35.304.394
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.826.348 35.304.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.304.010
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.129.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 0 1.129.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.174.971
Banka Kredileri
6 0 1.174.971
Ticari Borçlar
0 2.573.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 2.573.986
Diğer Borçlar
10.308.472 458.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.308.472 458.026
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.602.845 5.642.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.602.845 5.642.075
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.911.317 10.978.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.737.665 46.282.491
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.953.196 92.320.010
Ödenmiş Sermaye
17 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.492.250 -1.501.524
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.492.250 -1.501.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.492.250 -1.501.524
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.933.372 15.604.293
Yasal Yedekler
17 16.933.372 15.604.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 52.046.845
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.953.196 92.320.010
TOPLAM KAYNAKLAR
184.690.861 138.602.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 81.486.483 60.097.964
Satışların Maliyeti
18 -34.149.776 -30.111.225
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.336.707 29.986.739
BRÜT KAR (ZARAR)
47.336.707 29.986.739
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.366.564 -1.120.066
Pazarlama Giderleri
-69.647 -86.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 308.995 834.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.955.766 -4.175.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.253.725 25.438.500
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 33.686.193 37.165.598
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.939.918 62.604.098
Finansman Gelirleri
23 2.163.970 3.002.533
Finansman Giderleri
23 -2.389.575 -3.223.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.714.313 62.382.995
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.078.689 -10.336.150
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -16.537.664 -10.862.953
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 458.975 526.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.635.624 52.046.845
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.635.624 52.046.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
58.635.624 52.046.845
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.274 -278.890
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 11.592 -348.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.318 69.723
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -2.318 69.723
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.274 -278.890
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.644.898 51.767.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
58.644.898 51.767.955
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914217
BIST