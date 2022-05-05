***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.492.250 16.933.372 42.429.031 58.635.624 137.953.196 137.953.196Transferler58.635.624 -58.635.624 0 0Dönem Karı (Zararı)25.979.921 25.979.921 25.979.921Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-233.073 -233.073 -233.073Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.725.323 16.933.372 101.064.655 25.979.921 163.700.044 163.700.044Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -779.263 22.168.429 35.064.628 61.642.899 139.544.112 139.544.112Transferler61.642.899 -61.642.899 0 0Dönem Karı (Zararı)5.298.948 5.298.948 5.298.948Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.401.198 -1.401.198 -1.401.198Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -2.180.461 22.168.429 96.707.527 5.298.948 143.441.862 143.441.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.220.158 1.637.143Dönem Karı (Zararı)5.298.948 25.979.921Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.303.141 -15.291.846Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.535.336 1.844.924Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.090.188 1.093.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.090.188 1.093.241Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-476.726 -1.044.233Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -476.726 -1.103.786Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 0 59.553Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.800.656 -23.470.911Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 4.800.656 -23.470.911Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 353.687 6.285.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.239.506 -8.961.690Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.486.255 -3.276.778İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)788.488 4.395İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.274.743 -3.281.173Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler445.095 -3.413.408İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-414.928 -3.377.474İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)860.023 -35.934Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler121.167 -56.795Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.019.374 -759.323Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.829.742 -636.227İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)846.540 -101.350İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.983.202 -534.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)473.030 635.846Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.298.512 -1.591.141İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.044İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.298.512 -343.147 136.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-343.147 136.136Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.362.583 1.726.385Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -142.425 -89.242YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.851.191 -980.438Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.851.191 -980.438Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -14.851.191 -980.438FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI476.726 204.016Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -814.624Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -814.624Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -56.002Ödenen Faiz19 -29.144Alınan Faiz19 476.726 1.103.786YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.154.307 860.721NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.154.307 860.721DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.961.659 1.562.397DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.807.352 2.423.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.807.352 3.961.659Finansal Yatırımlar5 114.205.642 119.006.298Ticari Alacaklar7.923.921 5.222.993İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.169.476 1.380.988İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.754.445 3.842.005Diğer Alacaklar12.240.317 12.685.414İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 11.013.296 11.428.224İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.227.021 1.257.190Stoklar8 782.323 903.490Peşin Ödenmiş Giderler9 3.258.064 3.137.046Diğer Dönen Varlıklar2.161.368 1.818.221İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 2.161.368 1.818.221ARA TOPLAM142.378.987 146.735.121TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR142.378.987 146.735.121DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 44.894.743 31.375.043Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri790.117 810.316Tesis, Makine ve Cihazlar23.757.972 11.629.398Taşıtlar3.199.014 3.214.419Mobilya ve Demirbaşlar629.107 600.013Özel Maliyetler13.500.041 13.450.962Yapılmakta Olan Yatırımlar3.018.492 1.669.935Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 9.297.854 9.501.699İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar8.780.886 8.981.252Bilgisayar Yazılımları516.968 520.447Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.190.627 522.776TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.383.224 41.399.518TOPLAM VARLIKLAR197.762.211 188.134.639KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7.509.950 2.680.208İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.464.252 617.712İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 6.045.698 2.062.496Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.420.844 1.947.814Diğer Borçlar12.807.968 12.466.339İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 12.807.968 12.466.339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.586.944 446.554Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.220.143 12.334.231Kısa Vadeli Karşılıklar2.389.394 1.091.961Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.664.362 366.929Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 725.032 725.032ARA TOPLAM36.935.243 30.967.107TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.935.243 30.967.107UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7.124.410 9.764.551İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 7.124.410 9.764.551Uzun Vadeli Karşılıklar10.260.696 7.858.869Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.260.696 7.858.869TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.385.106 17.623.420TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER54.320.349 48.590.527ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 143.441.862 139.544.112Ödenmiş Sermaye21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları447.419 447.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.180.461 -779.263Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.180.461 -779.263Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.180.461 -779.263Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.168.429 22.168.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları96.707.527 35.064.628Net Dönem Karı veya Zararı5.298.948 61.642.899TOPLAM ÖZKAYNAKLAR143.441.862 139.544.112TOPLAM KAYNAKLAR197.762.211 188.134.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 24.555.146 18.980.942Satışların Maliyeti16 -17.275.781 -10.183.063TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.279.365 8.797.879BRÜT KAR (ZARAR)7.279.365 8.797.879Genel Yönetim Giderleri17 -524.347 -465.385Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 296.724 255.791Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.088.046 -852.877ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.963.696 7.735.408Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5 235.959 23.485.413FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.199.655 31.220.821Finansman Gelirleri19 476.726 1.103.786Finansman Giderleri19 -23.746 -59.553SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.652.635 32.265.054Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-353.687 -6.285.133Dönem Vergi (Gideri) Geliri-671.239 -6.630.491Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri317.552 345.358SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.298.948 25.979.921DÖNEM KARI (ZARARI)5.298.948 25.979.921Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.298.948 25.979.921Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.401.198 -233.073Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -1.751.497 -291.341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler350.299 58.268Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 350.299 58.268Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.401.198 -233.073TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.897.750 25.746.848Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.897.750 25.746.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026746BIST