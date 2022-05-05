***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:16
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.492.250 16.933.372 42.429.031 58.635.624 137.953.196 137.953.196
Transferler
58.635.624 -58.635.624 0 0
Dönem Karı (Zararı)
25.979.921 25.979.921 25.979.921
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-233.073 -233.073 -233.073
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.725.323 16.933.372 101.064.655 25.979.921 163.700.044 163.700.044
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -779.263 22.168.429 35.064.628 61.642.899 139.544.112 139.544.112
Transferler
61.642.899 -61.642.899 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.298.948 5.298.948 5.298.948
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.401.198 -1.401.198 -1.401.198
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -2.180.461 22.168.429 96.707.527 5.298.948 143.441.862 143.441.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.220.158 1.637.143
Dönem Karı (Zararı)
5.298.948 25.979.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.303.141 -15.291.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.535.336 1.844.924
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.090.188 1.093.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.090.188 1.093.241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-476.726 -1.044.233
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -476.726 -1.103.786
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 59.553
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.800.656 -23.470.911
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.800.656 -23.470.911
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 353.687 6.285.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.239.506 -8.961.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.486.255 -3.276.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
788.488 4.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.274.743 -3.281.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
445.095 -3.413.408
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-414.928 -3.377.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
860.023 -35.934
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
121.167 -56.795
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.019.374 -759.323
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.829.742 -636.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
846.540 -101.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.983.202 -534.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
473.030 635.846
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.298.512 -1.591.141
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.044
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.298.512 -343.147 136.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-343.147 136.136
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.362.583 1.726.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -142.425 -89.242
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.851.191 -980.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.851.191 -980.438
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -14.851.191 -980.438
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
476.726 204.016
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -814.624
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -814.624
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -56.002
Ödenen Faiz
19 -29.144
Alınan Faiz
19 476.726 1.103.786
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.154.307 860.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.154.307 860.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.961.659 1.562.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.807.352 2.423.118
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.807.352 3.961.659
Finansal Yatırımlar
5 114.205.642 119.006.298
Ticari Alacaklar
7.923.921 5.222.993
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.169.476 1.380.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.754.445 3.842.005
Diğer Alacaklar
12.240.317 12.685.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 11.013.296 11.428.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.227.021 1.257.190
Stoklar
8 782.323 903.490
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.258.064 3.137.046
Diğer Dönen Varlıklar
2.161.368 1.818.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 2.161.368 1.818.221
ARA TOPLAM
142.378.987 146.735.121
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.378.987 146.735.121
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 44.894.743 31.375.043
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
790.117 810.316
Tesis, Makine ve Cihazlar
23.757.972 11.629.398
Taşıtlar
3.199.014 3.214.419
Mobilya ve Demirbaşlar
629.107 600.013
Özel Maliyetler
13.500.041 13.450.962
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.018.492 1.669.935
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.297.854 9.501.699
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
8.780.886 8.981.252
Bilgisayar Yazılımları
516.968 520.447
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.190.627 522.776
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.383.224 41.399.518
TOPLAM VARLIKLAR
197.762.211 188.134.639
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7.509.950 2.680.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.464.252 617.712
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.045.698 2.062.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.420.844 1.947.814
Diğer Borçlar
12.807.968 12.466.339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 12.807.968 12.466.339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.586.944 446.554
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.220.143 12.334.231
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.389.394 1.091.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.664.362 366.929
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 725.032 725.032
ARA TOPLAM
36.935.243 30.967.107
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.935.243 30.967.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7.124.410 9.764.551
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.124.410 9.764.551
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.260.696 7.858.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.260.696 7.858.869
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.385.106 17.623.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.320.349 48.590.527
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 143.441.862 139.544.112
Ödenmiş Sermaye
21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.180.461 -779.263
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.180.461 -779.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.180.461 -779.263
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.168.429 22.168.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
96.707.527 35.064.628
Net Dönem Karı veya Zararı
5.298.948 61.642.899
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
143.441.862 139.544.112
TOPLAM KAYNAKLAR
197.762.211 188.134.639
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 24.555.146 18.980.942
Satışların Maliyeti
16 -17.275.781 -10.183.063
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.279.365 8.797.879
BRÜT KAR (ZARAR)
7.279.365 8.797.879
Genel Yönetim Giderleri
17 -524.347 -465.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 296.724 255.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.088.046 -852.877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.963.696 7.735.408
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5 235.959 23.485.413
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.199.655 31.220.821
Finansman Gelirleri
19 476.726 1.103.786
Finansman Giderleri
19 -23.746 -59.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.652.635 32.265.054
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-353.687 -6.285.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-671.239 -6.630.491
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
317.552 345.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.298.948 25.979.921
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.298.948 25.979.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.298.948 25.979.921
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.401.198 -233.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.751.497 -291.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
350.299 58.268
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 350.299 58.268
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.401.198 -233.073
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.897.750 25.746.848
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.897.750 25.746.848
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026746
BIST