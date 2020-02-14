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***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

14.02.2020 19:25
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***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KARADENİZ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi eki olarak verilmiştir.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar

01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu,  2019 Yılı 4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karadeniz Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre  düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819269


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Yarım 979 1.005 2,02  
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Gümüş.Ons 17,76 17,79 0,13  
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