***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteKARADENİZ VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2019 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi eki olarak verilmiştir.Mali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020Açıklamalar01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2019 Yılı 4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karadeniz Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819269BIST