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***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.09.2020 14:23
GÜNCEL HABERLER



***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 26.08.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.09.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETLMN00012 Peşin 0,6196053 61,96053 15 0,5266645 52,66645
B Grubu, TLMAN, TRETLMN00020 Peşin 0,6196053 61,96053 15 0,5266645 52,66645

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 14.10.2020 16.10.2020 15.10.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETLMN00012 0 0
B Grubu, TLMAN, TRETLMN00020 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.05.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğin 4.maddesinin 1.fıkrası hükmünde belirlenen sınırı aşmamak kaydıyla 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %61,96 oranında nakit temettü dağıtılması ve temettü dağıtımına 14.10.2020 tarihinde başlanmasına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kopya Kar Dagıtım Tabloları SPK 2019.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872938


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