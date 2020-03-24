***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTrabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.1- Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bir çok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirler kapsamında Şirketimiz personelin sağlık durumu ve ayrıca çevresel risk etkilerinin yarattığı zorunluluk nedeniyle 24/03/2020 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde virüsün yayılmamasına yönelik gerekli tedbirlerin uygulanması ve bu konuda çeşitli vasıtalarla İşletmemizle irtibatlı olan acente , firmalar ve personelimize duyurulmasına2- Şirketimizin olağan faaliyetlerinin ve resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli mavi yaka personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine3- Beyaz yaka personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine ve uzaktan erişim çalışmasına,4- Kronik hastalığı olan personelin idari izinli sayılmasınaKamuyu aydınlatma platformunda yayımlanmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831747BIST