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***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2020 16:27
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***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1-     Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bir çok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirler kapsamında Şirketimiz personelin sağlık durumu ve ayrıca çevresel risk etkilerinin yarattığı zorunluluk nedeniyle  24/03/2020 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde virüsün yayılmamasına yönelik gerekli tedbirlerin uygulanması ve bu konuda çeşitli vasıtalarla   İşletmemizle irtibatlı olan acente , firmalar ve personelimize  duyurulmasına
2-     Şirketimizin olağan faaliyetlerinin ve resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli mavi yaka personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine
3-     Beyaz yaka personelin  dönüşümlü olarak işe gelmesine ve uzaktan erişim  çalışmasına,
4-     Kronik hastalığı olan personelin idari izinli sayılmasına
 Kamuyu aydınlatma platformunda yayımlanmasına  
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831747


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Yarım 1.016 1.043 7,22  
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