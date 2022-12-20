Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.12.2022 09:54
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 7256 Saylı Kanunun 35.maddesi ile  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32.maddesinin 6.fıkrasına eklenen %2'lik (1.517.567,48 TL) vergi indirimlerinden faydalanma için 2021 takvim yılı kurum kazancı için Karadeniz Vergi Dairesi'ne ihtirazi kayıtla verdiği Kurum Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerine ilişkin açılmış dava Trabzon Vergi Mahkemesi'nin 2022/133 E., 2022/272 K., 14.06.2022 T. sayılı kararı ile reddedilmişti. 
 Kararı istinaf etmemiz üzerine Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1.Vergi Dava Dairesi'nin 2022/398 Esas No 2022/535 Karar Nolu kararı  sonucunda İstinaf başvurumuzun kabulüne İlk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına .Davanın kabulüne ve dava konusu verginin kaldırılmasına Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088654


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:005.419
Değişim :  0,50% |  27,11
Açılış :  5.409  
Önceki Kapanış :  5.392  
En Yüksek
5.446 En Düşük
5.344
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 292,60 256.147.667 % 10,00  
ISATR 394.218,00 720.018 % 10,00  
PETUN 63,85 33.979.417 % 9,99  
DITAS 38,34 53.621.237 % 9,98  
TMPOL 36,16 57.113.602 % 9,98  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 18,6480 18,6530 % 0,02  
Euro 19,8149 19,8359 % 0,27  
Sterlin 22,6241 22,7376 % 0,20  
Frank 20,0555 20,1763 % 0,37  
Riyal 4,9456 4,9704 % 0,04  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 30,88  
Altın Gr. 1.090 1.090 18,84  
Cumhuriyet 7.263 7.372 49,00  
Tam 7.336 7.397 107,00  
Yarım 3.564 3.616 52,00  
Çeyrek 1.782 1.808 27,00  
Gümüş.Ons 24,14 24,18 1,21  
Gümüş Gr. 14,48 14,50 0,74  
B. Petrol 79,81 79,81 0,01  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru