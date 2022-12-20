***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 7256 Saylı Kanunun 35.maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32.maddesinin 6.fıkrasına eklenen %2'lik (1.517.567,48 TL) vergi indirimlerinden faydalanma için 2021 takvim yılı kurum kazancı için Karadeniz Vergi Dairesi'ne ihtirazi kayıtla verdiği Kurum Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerine ilişkin açılmış dava Trabzon Vergi Mahkemesi'nin 2022/133 E., 2022/272 K., 14.06.2022 T. sayılı kararı ile reddedilmişti.Kararı istinaf etmemiz üzerine Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1.Vergi Dava Dairesi'nin 2022/398 Esas No 2022/535 Karar Nolu kararı sonucunda İstinaf başvurumuzun kabulüne İlk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına .Davanın kabulüne ve dava konusu verginin kaldırılmasına Danıştay Başkanlığı nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088654BIST