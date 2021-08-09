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***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.08.2021 17:24



***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NURİ ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır 0.54 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HALİT MUZAFFER ERMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli GENEL MÜDÜR Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
FARUK ALBAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ , RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET NURİ GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
ALİ GÜLBARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.08.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ HÜSEYİN ÖZBAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.09.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956107


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Yarım 1.542 1.582 -18,72  
Çeyrek 773 791 -9,36  
Gümüş.Ons 23,58 23,62 -0,73  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 -0,16  
B. Petrol 68,22 68,22 -2,48  
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