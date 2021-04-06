***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Açıklama31.03.2021 TARİHLİ AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.065 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.042,32 % 0,03Fon Yönetim Ücreti63.880,1 % 0,39Hisse Senedi Komisyonu2.032,05 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu114,91 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0Türev Araçlar Komisyonu6.061,77 % 0,04Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.264,31 % 0,04TOPLAM GİDERLER86.752,66 % 0,52DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.204.964,97http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923800BIST