***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 15:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Açıklama
31.03.2021 TARİHLİ AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.065 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.042,32 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
63.880,1 % 0,39
Hisse Senedi Komisyonu
2.032,05 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
114,91 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
6.061,77 % 0,04
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.264,31 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
86.752,66 % 0,52
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.204.964,97
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923800
BIST
15:001.405
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -15,42
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
15:008,1844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0562
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
15:009,7328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0623
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
15:00456,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 456,07
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler15:00
|CEOEM
|6,60
|48.168.359
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|133.792
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.922.715
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.566.063
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.242.568
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|37.259.961
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|876.515.354
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,28
|764.659.009
|% 1,98
|
|THYAO
|12,80
|608.552.823
|% 0,31
|
|GARAN
|6,74
|603.554.112
|% -0,74
|
|KRDMD
|7,46
|588.496.259
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,97
|876.515.354
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,15
|273.401.816
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,14
|109.636.871
|% 0,88
|
|TSKB
|1,38
|129.106.718
|% 0,00
|
|GARAN
|6,74
|603.554.112
|% -0,74
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1793
|8,1844
|% 0,69
|
|Euro
|9,7230
|9,7328
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,2553
|11,3117
|% 0,38
|
|Frank
|8,7650
|8,8178
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 0,50
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-10,59
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|1,00
|
|Tam
|3.007
|3.085
|8,95
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,32
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,61
|