***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.06.2021 13:04
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İSMAİL ERDEM 14.12.2015 2013- DEVAM AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GENEL MÜDÜR VE YK BAŞKAN YRD. 25 SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941000
BIST
14:241.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
14:248,6076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
14:2410,4836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0212
|Açılış
|: 10,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
14:24524,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,76
|Açılış
|: 524,18
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler14:24
|RODRG
|18,82
|3.949.874
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|9.998.530
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.945.898
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.854.430
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,47
|48.307.188
|% 9,70
|
|YAYLA
|3,81
|12.807.698
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,84
|16.129.832
|% -7,38
|
|NTHOL
|5,10
|113.040.333
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,30
|642.351.409
|% 1,60
|
|GARAN
|8,26
|596.390.811
|% -0,36
|
|THYAO
|14,30
|584.807.165
|% 0,14
|
|SASA
|34,54
|414.891.255
|% 2,25
|
|SISE
|8,20
|366.313.300
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,25
|265.022.689
|% 0,45
|
|GARAN
|8,26
|596.390.811
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,99
|108.360.175
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|55.091.458
|% -0,84
|
|SISE
|8,20
|366.313.300
|% 0,12
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6056
|8,6076
|% -0,06
|
|Euro
|10,4783
|10,4836
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,1447
|12,2056
|% -0,23
|
|Frank
|9,5663
|9,6239
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2882
|2,2997
|% -0,06
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-3,71
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|3.465
|3.517
|-1,00
|
|Tam
|3.454
|3.541
|1,41
|
|Yarım
|1.669
|1.713
|0,68
|
|Çeyrek
|837
|856
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|-0,66
|